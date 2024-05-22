Nisa Serezli, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir. 1928'de İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lozan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Nisa Serezli kimdir? Nisa Serezli ne zaman öldü?

NİSA SEREZLİ KİMDİR?

Nisa Serezli, doğum adıyla Nurinisa Ersan (12 Nisan 1928, İstanbul - 25 Ağustos 1992, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, çevirmen ve seslendirme sanatçısıdır.

1928'de İstanbul'da dünyaya gelen Serezli, Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. Lozan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü okullarından mezun oldu.

Tiyatro yaşamına 1954 yılında amatör olarak Gençlik Tiyatrosu'nda On Küçük Yaramaz oyunuyla başladı. Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Dormen Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra, Ayfer Feray'la birlikte, Ayfer Feray - Nisa Serezli Topluluğu ve Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. 1957'de evlendiği Metin Serezli'den ayrıldıktan sonra Tolga Aşkıner'le evlendi. Birlikte Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nu kurdular. Ölümünden sonra topluluk dağıldı. İlk eşi Bülent Veziroglu'ndan Levent adında 1946 doğumlu bir oğlu vardır. 25 Ağustos 1992'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

Pek çok tiyatro oyunu ve sinema filmlerinde rol almasının dışında, birçok tiyatro oyununu dilimize çevirdi. Film seslendirmeleri de yapan sanatçının adı bugün de yaşatılmakta; Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında yaşamı boyunca tiyatro dalında başarılı çizgisini sürdürmüş tiyatro sanatçılarına Nisa Serezli Aşkıner Ödülü verilmektedir.