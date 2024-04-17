Nesrin Cavadzade yeni sevgilisi kim? Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi kim, kaç yaşında? Kaan Yardımcı kimdir?

Şimdilerde NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Peki, Nesrin Cavadzade yeni sevgilisi kim? Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi kim, kaç yaşında? Kaan Yardımcı kimdir?

NESRİN CAVADZADE YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülendi. Bir mekan çıkışında objektiflere takılan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Muhabir Online'da yer alan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolundayken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da ileri sürüldü.