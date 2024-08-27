Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Nereden Çıktı Bu Velet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nereden Çıktı Bu Velet filmini izleyecek olanların merak ettiği Nereden Çıktı Bu Velet konusu nedir, Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimler ve Nereden Çıktı Bu Velet özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki saf ve iyi niyetli adamZeki ile Metinbir gün peşlerine takılan bir küçük çocuğu evlerine götürürler . Ama bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Bir süre sonra çocuğun yüklü bir servetin sahibi olduğu ortaya çıkar.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Hale Soygazi - Hale

Nisa Serezli - Naciye

Murad Koçyiğit - Osman

Melek Ayberk - Filiz

İlhan Hemşeri - Fethi

Diler Saraç - Fethi'nin Karısı

Şeref Çokşeker - Yetimhane Müdürü

Nubar Terziyan - Hulusi Bey

Ata Saka

Mehmet Yağmur

Tevfik Şen

Yusuf Çetin

Ali Demir

Muharrem Gürses - Köfteci Rıza

İhsan Gedik

Feridun Çölgeçen

Ahmet Kostarika

Fadıl Garan