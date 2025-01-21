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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, neden milli yas ilan edildi? Milli yas kaç gün sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Neden milli yas ilan edildi? Milli yas kaç gün sürecek?

NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 17'si taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Gerek yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespit edilmesi için idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır.

İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

Neden milli yas ilan edildi? Milli yas kaç gün sürecek?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
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