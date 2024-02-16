NAVALNY ÖLDÜ MÜ? Alexei Navalny kimdir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Aleksey Navalny (Alexei Navalni) cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ALEXEI NAVALNY KİMDİR?

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Aleksey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

Navalny, Putin'e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi. 2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalni, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalni'nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalni'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.

NAVALNI ÖLDÜ MÜ?

Hastaneye kaldırılan Navalny'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği ve ölüm nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.