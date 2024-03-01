Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir?
Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Naşit Birgüvi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Naşit Birgüvi, siyasi kariyerine yeni bir sayfa ekleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Naşit Birgüvi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Naşit Birgüvi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? Detaylar haberimizde...
NAŞİT BİRGÜVİ KİMDİR?
- 1959 İzmir doğumludur.
- İzmir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nde okumuştur.
- Gençlik yıllarından bu yana siyasetle uğraşan Birgüvi, 1987-1995 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı, 2001-2002 yılları arasında dönemin DYP Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in danışmanlığı ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2011 itibariyle Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürüttü.
- Çeşitli gazete ve dergilerde siyasi makale ve köşe yazıları yayımlandı. 1996 yılında Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Bir süre İZTO üyeliği, Altay Spor Kulübü kongre üyeliği ve Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Genel Kurul delegeliği yaptı. Ticaretle uğraşan Birgüvi, evli ve iki çocuk babasıdır.