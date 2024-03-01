Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Naşit Birgüvi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Naşit Birgüvi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? Detaylar haberimizde...

NAŞİT BİRGÜVİ KİMDİR?