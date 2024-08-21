Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nasipse Adayız filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nasipse Adayız konusu, özeti ve Nasipse Adayız oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nasipse Adayız filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Nasipse Adayız filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nasipse Adayız filmini izleyecek olanların merak ettiği Nasipse Adayız konusu nedir, Nasipse Adayız oyuncuları kimler ve Nasipse Adayız özeti gibi konuları inceliyoruz.
NASİPSE ADAYIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen traji-komik hikâyesi. Başkan adayı olmak için çalışmalarına devam eden Kemal, Bir Numara'nın adaylığını anons edeceği geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Eski eşi dahil Kemal'in etrafındaki herkes bu delice koşturmaya şahit olur. Bir Numara'nın gözüne girip aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, adaylığının açıklanacağı önemli gecede beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır. Film, bir adayın gözünden, siyasetin farklı yüzünü, yapılan pazarlıkları, politik stratejileri ve insanın karanlık yüzünü gerçekçi bir üslûpla anlatıyor.
NASİPSE ADAYIZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Ercan Kesal - Dr. Kemal Güner
Selin Yeninci - Arzu
İnanç Konukçu - Naci
Muttalip Müjdeci - Radyocu Nuri
Serhat Midyat - Bir Numara
Vedat Erincin - Abit Güleryüz
Kemal Burak Alper - Harun
Zafer Diper - Eski bakan
Aslıhan Kapanşahin - Melek dövmeli kız
Hüseyin Taş - Osman Hoca
Mustafa Kırantepe - Hıdır
Tarhan Karagöz - Ertan