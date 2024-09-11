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Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı?

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Son zamanlarda gündemde olan Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi olup olmadığı merak konusu oldu. Narin'in cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı son günlerde merak edilen sorulara cevap verdi. Haberler.com'a verdiği röportajda Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisinin olup olmadığını açıkladı. Konu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? İşte detaylar...

NARİN'İN AİLESİNİN HÜDA-PAR İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Narin'in ailesi HÜDA-PAR'a üye mi, parti ile bağlantısı var mı? sorularını yanıtlayan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, "Ailenin HÜDA-PAR üyelikleri yoktu. O köyde HÜDA-PAR üyesi bir kişi de yok. Son yerel seçim sonuçlarında da partimiz üçüncü parti oldu. HÜDA PAR üyesi o partide yok. Ailenin HÜDA-PAR'a yakınlığı da mevcut değil. DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti olayın veya ailenin partimizle ilişkilendirilmek suretiyle partimizin karalanması yönünde bir kampanya yürüttü. Halen de yürütüyorlar maalesef. Fail, suçlu, maktul, masum, mağdur her kesimden olabilir. Bir kişi HÜDA-PAR'lı diye yüzde yüz kusursuz olacak diye bir şey yok. Başka partiler ve başka aidiyetler içinde bu geçerli" dedi.

Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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