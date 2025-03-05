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Mutlu Kaya öldü mü? Mutlu Kaya neden öldü?

Mutlu Kaya öldü mü? Mutlu Kaya neden öldü?
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Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Mutlu Kaya öldü mü? Mutlu Kaya neden öldü?

2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya'nın Instagram hesabından "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" paylaşımı yapıldı. Mutlu Kaya öldü mü? Mutlu Kaya neden öldü?

MUTLU KAYA ÖLDÜ MÜ?

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Kaya, yeniden ayağa kalkmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü. Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmedi ve büyük bir azimle iyileşti.

Kaya, 9 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının mutluluğunu yaşıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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