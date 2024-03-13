Mustafa Şeker kimdir? Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mustafa Şeker kimdir? Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kaç yaşında, nereli?
Mustafa Şeker kimdir? Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Şeker kimdir? Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker nereli? Detaylar haberimizdedir…
MUSTAFA ŞEKER KİMDİR?
Mustafa Şeker, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.