Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!

Müsavat Dervişoğlu NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1 Şubat 1960 yılında Ankara'da doğdu. Türk iş insanı ve siyasetçi. Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu, İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi. 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında o zamanki adı Bizim Ocak olan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam ettirdi. 1989 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Daha sonra yine Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir'e gönderildi. 2000-2011 MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olmuştur.[2] 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş ancak seçilememiştir.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan 2024 tarihinde 5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda İYİ Parti genel başkanı seçilmiştir.