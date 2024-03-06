Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı ise Murat Yazıcı oldu. Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT YAZICI KİMDİR?

1979 yılında Tokat Merkeze bağlı Gökçe Köyü'nde doğan Murat Yazıcı, 45 yaşında, evli ve bir çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Alparslan İlkokulu ve Tokat Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1998 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanarak makine mühendisi olarak mezun olmuştur.