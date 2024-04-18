Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, son olarak sosyal medya hesaplarından askerlik göreviyle ilgili bir video paylaşarak dikkat çekmişti. Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen, sevgilisinden aldığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. Peki, Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu?

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mükremin Gezgin'in TikTok uygulamasında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

MÜKREMİN GEZGİN EVLENİYOR MU?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, son olarak sosyal medya hesaplarından askerlik göreviyle ilgili bir video paylaşarak dikkat çekmişti. Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen, sevgilisinden aldığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. Evlilik teklifi anlarını paylaşan Gezgin, videonun altına "hayat arkadaşım" notunu düştü.