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Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim?

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Son dönemin popüler isimlerinden Mükremin Gezgin'in evlilik kararı gündem oldu. Mükremin Gezgin, son paylaşımlarıyla yine olay oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen, 11 aydır Çelebi adlı sevgilisiyle birlikte olduğunu açıklayıp evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyada paylaştı.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, son olarak sosyal medya hesaplarından askerlik göreviyle ilgili bir video paylaşarak dikkat çekmişti. Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen, sevgilisinden aldığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. Peki, Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu?

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mükremin Gezgin'in TikTok uygulamasında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim?

MÜKREMİN GEZGİN EVLENİYOR MU?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, son olarak sosyal medya hesaplarından askerlik göreviyle ilgili bir video paylaşarak dikkat çekmişti. Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen, sevgilisinden aldığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. Evlilik teklifi anlarını paylaşan Gezgin, videonun altına "hayat arkadaşım" notunu düştü.

Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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