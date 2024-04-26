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Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek?

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Türkiye'deki eğitim sistemi üzerinde yapılan değişiklikler ve yeni bir model olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' hakkında bilgi edinin. Bu modelin ne anlama geldiği, ne gibi değişiklikler getireceği ve eğitim sistemimize nasıl bir etkisi olacağı konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını yayınladı. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilecek. Peki, Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek?

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR MU?

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NE DEMEK?

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkan yeni çalışmada "Bütünleşik Eğitim Modeli" benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatın sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı, toplantılar düzenlediği ve bütün bu birikimin geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındığı ve bu verilerin sistematik hâle getirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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