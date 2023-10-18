MK-84 bombası nedir? İsrail'in kullandığı MK-84 kaç kilo, etkileri nelerdir? MK-84 hangi ülkenin?

Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı dünya gündemine oturdu. Katliam olarak nitelendirilen saldırıda kullanılan bombadaki belirtiler MK-84 bombasını işaret ediyor. Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunuyor. Peki, MK-84 bombası nedir? MK-84 kaç kilo, etkileri nelerdir? MK-84 hangi ülkenin? İşte bombayla ilgili detaylar!

MK-84 bombası nedir? İsrail'in Gazze şeridindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyayı ayağa kaldıran saldırının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu bombanın MK-84 olabileceği iddia edilmişti. Peki, MK-84 bombası nedir? MK-84 kaç kilo? MK-84 etkileri nelerdir? MK-84 hangi ülkenin?

MK-84 BOMBASI NEDİR?

Genellikle yüksek patlayıcı güce sahip olup, büyük hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılır. MK 84, ağır bombardıman uçakları ve savaş uçakları tarafından taşınabilir.

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Mark 80 serisinin en büyüğü olan Mark 84 (MK-84)büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarlarını hedef alabilir. F-16' ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir.

MK-84 KAÇ KİLO, ETKİLERİ NELERDİR?

MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunabilir. Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle doldurulabilir. MK-84 bombası bir binayı rahatlıkla yıkabilir.

MK-84 HANGİ ÜLKENİN?

Mark 80 serisine ait olan Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır.

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