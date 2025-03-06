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Misvak orucu bozar mı?

Misvak orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Misvak orucu bozar mı?" oldu. Peki, Misvak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Misvak orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Misvak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

MİSVAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak da orucu bozmaz; ancak diş fırçalarken veya misvak kullanırken dikkatli olunmalıdır. Diş macununun ya da suyun boğaza kaçmaması şartıyla diş temizliği yapılabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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