Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2025 hangi gece?

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2025 hangi gece?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan ve dualarla, ibadetlerle idrak edilen mübarek gecelerden biridir. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili tarihi, 2025 yılının ikinci kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2025 hangi gece?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, Arapçada "yükselme" anlamına gelir. Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah ile buluştuğu bu gece, İsra ve Miraç mucizeleri ile şekillenmiştir. İsra, Peygamber Efendimiz'in gece yolculuğunu, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder.

2025 Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetlerle, manevi huzuru yakalayarak Allah'ın rahmetine sığınabilirsiniz. Şimdiden tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Beşiktaş kazandı, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
img

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
img

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.