Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2025 hangi gece?

Miraç Kandili tarihi, 2025 yılının ikinci kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2025 hangi gece?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, Arapçada "yükselme" anlamına gelir. Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah ile buluştuğu bu gece, İsra ve Miraç mucizeleri ile şekillenmiştir. İsra, Peygamber Efendimiz'in gece yolculuğunu, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder.

2025 Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetlerle, manevi huzuru yakalayarak Allah'ın rahmetine sığınabilirsiniz. Şimdiden tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun.