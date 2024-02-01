Miraç kandili ne zaman 2024? Miraç kandili bu sene hangi tarihte, ayın kaçına denk geliyor?

Miraç kandili ne zaman 2024? Sorusu, şubat ayının başlaması ile birlikte gündeme geldi ve Müslümanlar tarafından merak edildi. Mübarek 3 ayların ve Recep ayının 2. kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili bu yıl hangi gün ve geceye denk geliyor merak ediliyor. Peki, Miraç kandili ne zaman 2024? Miraç kandili bu sene hangi tarihte, ayın kaçına denk geliyor? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Buna göre 2024 yılında 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edecektir.

MİRAÇ KANDİL GECESİ NELER YAPILIR?

Miraç gecesi yapılacak ibadetler Diyanet bilgileri ile gerçekleşecek. Kur'ân–ı Kerim okuma, namaz kılma, bol bol zikir, evradü ezkarda bulunma bu gece yapılacak ibadetler arasında yer alıyor.

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.