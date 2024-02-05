İslam alemi için önemli kandil günlerinden biri de Miraç Kandili'dir. Miraç kandili için bayram mesajlarını sizler için derledik. Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! Bu kandilde sevdiklerinize gönderebileceğiniz kandil mesajları haberimizin devamında!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!