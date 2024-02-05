Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler!
Miraç Kandili, İslam alemi tarafından büyük bir önemle kutlanan dini günlerden biridir. Bu mübarek günde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz kandil mesajları ve dualar haberimizde yer alıyor. Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler!
İslam alemi için önemli kandil günlerinden biri de Miraç Kandili'dir. Miraç kandili için bayram mesajlarını sizler için derledik. Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! Bu kandilde sevdiklerinize gönderebileceğiniz kandil mesajları haberimizin devamında!
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!
- Rabbim, bu mübarek Miraç Kandili'nde dualarımızı kabul buyursun. Yürekten yapılan tüm ibadetlerimizi makbul eylesin. Kandiliniz mübarek olsun.
- Miraç Kandili'nin tüm İslam aleminde huzur, bereket ve manevi güzelliklere vesile olmasını dilerim. Dualarımızın kabul olduğu bir kandil geçirmeniz dileğiyle.
- Rabbim, bu mübarek gecede bize lütuf ve mağfiretini bolca ihsan eyle. Dualarımızı kabul buyur. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
- Kandiller insanın kalbinde bir temizlik yapar. Umarım Miraç Kandili, tüm dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir vesile olur. Hayırlı kandiller dilerim.
- Rabbim, Miraç Kandili'nde bizleri affet, bütün Müslümanları rahmetinle kuşat. Dualarımızı kabul buyur. Kandiliniz mübarek olsun.
- Miraç Kandili'nde yapacağımız duaların, gönlümüze huzur ve bereket getirmesini dilerim. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun.
- Rabbim, bu mübarek gecede bize lütuf ve rahmetini bolca ihsan eyle. Dualarımızı kabul buyur. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.
- Yüce Mevlam, Miraç Kandili'nde tüm dualarımızı, tövbelerimizi kabul eylesin. Kalbimizi iman ve aşk ile doldursun. Kandiliniz mübarek olsun.