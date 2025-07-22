Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Medcezir dizisinde "Ender Serez" karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, diziden ani bir şekilde ayrılması dikkat çekmişti. Peki, Mine Tugay Medcezir'den neden ayrıldı? Ender Serez Medcezir'de neden öldü?

MİNE TUGAY MEDCEZİR'DEN NEDEN AYRILDI?

Medcezir dizisinin yapımcıları tarafından alınan kararla, Ender Serez karakteri ilk sezonun sonunda trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu senaryo hamlesiyle birlikte Mine Tugay diziden resmen ayrıldı. Ancak ayrılığın sadece senaryo gereği olmadığı, kulislerde başka nedenlerin de konuşulduğu iddia edildi.

Mine Tugay, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda, diziden ayrılma sürecinin kendisi için "yıkıcı" olduğunu söyledi. Kararın kendisine çok geç bildirildiğini ve yaşanan sürecin oldukça tatsız olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, diziden ayrılığın sadece kurgusal değil, aynı zamanda yapım ekibiyle yaşanan sorunlara da bağlı olduğunu ortaya koydu.

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