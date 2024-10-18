Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgede, okullarda derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu düzenlemeyle, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı ders saatleri genelgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

MEB DERS SAATLERİ GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi dolayısıyla 'kış saati' şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.