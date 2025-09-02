Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun kutlandığı mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır ve ibadetlerle ihya edilmeye çalışılır. Peki, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Kandil gecesinde oruç tutmak dinen uygun mudur? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilmektedir. Bu gece, Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği zaman dilimini hatırlatır ve Müslümanların manevi olarak derinleşmesine vesile olur.

Kandiller, sadece özel dualar ve ibadetlerle değil; aynı zamanda kişinin günlük hayatına yansıyan bir manevi yenilenme fırsatı olarak da görülmektedir. Bu nedenle Mevlid Kandili, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe etmek, salavat getirmek ve hayır işlemek için büyük bir fırsat kabul edilir.

KANDİL GECESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam'da oruç, Ramazan ayının farz ibadeti olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, yılın belirli günlerinde tutulması tavsiye edilen nafile oruçlar da vardır. Kandil geceleri ve öncesinde oruç tutmak bu kapsamda değerlendirilir.

Mevlid Kandili'ne özel bir oruç bulunmamaktadır. Kişiler eğer kaza orucu varsa, bu özel günde kaza orucuna niyet edebilirler. Ayrıca, sadece Allah rızası için de oruç tutulabilir. Kandil gecelerinin ertesi gününde oruç tutmanın müstehap olduğu belirtiliyor.