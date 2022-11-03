Çok Güzel Hareketler 2'nin sempatik oyuncusu Metin Pıhlıs kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Metin Pıhlıs biyografisi araştırılıyor. Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Metin Pıhlıs kimdir? Metin Pıhlıs kaç yaşında? Metin Pıhlıs biyografisi!

Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programında oynayan Metin Pıhlıs kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Antalya doğumlu olan Metin Pıhlıs 1992 yılında doğdu. Metin Pıhlıs kimdir? Metin Pıhlıs kaç yaşında? Metin Pıhlıs biyografisi! Metin Pıhlıs kimdir? Metin Pıhlıs kaç yaşında? Metin Pıhlıs biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

METİN PIHLIS KİMDİR?

Metin Pıhlıs 29 Şubat 1992'da Antalya'da doğdu. Pıhlıs ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde okudu. Ardından liseyi Antalya Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde bitiren Pıhlıs, daha sonra üniversite sınavında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü'nü kazanarak Antalya'dan ayrıldı. Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlardanitibaren başlayan Pıhlıs, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü'nü kazandı ve burada başarılı bir oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa lisede okulun tiyatro kolunda yer alarak başlayan genç isim, sonrasında ise çeşitli çocuk oyunları yazdı ve oynadı. Üniversiteyi bitirmesinin ardından gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan da mezun olan Pıhlıs, çocukluk hayali olan BKM seçmelerine girdi ve BKM Mutfak ekibine seçildi. Metin Pıhlıs, 2019 yılında Gamzenur Ergun ile evlendi.