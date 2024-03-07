Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Mete Çağdaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş kaç yaşında ve nereli?

METE ÇAĞDAŞ KİMDİR?

Mete Çağdaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.