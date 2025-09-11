Mesut Yar, Habertürk'e el konulduğunu canlı yayın esnasında öğrendi

Sabah saatlerinde medyayı sarsan bir operasyon gerçekleştirildi. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, operasyon haberi canlı yayında izleyicilere ulaştı.

MESUT YAR YAYIN ORTASINDA ÖĞRENDİ

Habertürk'te yayında olan gazeteci Mesut Yar, operasyon bilgisinin kendisine yayın sırasında ulaşmasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İzleyicilerden gelen sorular üzerine açıklama yapan Yar,"41 yıllık meslek yaşamımda bana sorulan hiçbir soruyu yanıtsız bırakmadım. TMSF, Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında bir bilgim yok. Bildiğim bir şey olursa paylaşırım" ifadelerini kullandı.

"BEN YAYINDAYKEN..."

Yar, yayının ortasında gelen sorulara dikkat çekerek, "Ben yayındayken sizden gelen sorularla karşılaştım. Herhangi bir bilgi geldiğinde bunu sizden saklamam" diye konuştu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Operasyonun detaylarına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, TMSF'nin Can Holding bünyesindeki şirketlere el koyduğu bilgisi alt yazıyla kamuoyuna duyuruldu.