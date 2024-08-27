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Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde?

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Mescid-i Aksa nerede? İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Mescid-i Aksa'yı etkiledi. Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi'ne erişim kısıtlamalarıyla karşılaştı. Mescid-i Aksa hangi ülkede? Bu gelişmeler, Mescid-i Aksa'nın konumu ve önemi hakkında detaylı araştırmalar yapılmasına neden oldu. Peki, Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde?

Mescid-i Aksa'nın önemi nedir? Mescid-i Aksa'nın asıl adırâmîce "Beth makdeşa," İbrânîce "Beth ha-Mikdaş" ve Arapça "Beytülmakdis" olup, bu terimler "mukaddes ev" anlamına gelmektedir. Mescid-i Aksa nerede ve hangi şehirde olduğu sık sık araştırılıyor. Mescid-i Aksa hangi ülkede? Detaylar haberimizdedir…

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-ü Şerif adlı kutsal alan içinde bulunmaktadır. Bu bölge, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu ve tarihsel olarak önemli bir dini merkez olan geniş bir alanı kapsamaktadır.

Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde?

Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde?

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Mescid-i Aksa, İslam'ın Mekke ve Medine'den sonra en kutsal üçüncü mabedi olarak kabul edilmektedir. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan bu kutsal alan, 144 dönümlük bir yüzölçümüne sahip olup, 400 bin kişilik kapasitesiyle öne çıkmaktadır. Müslümanlar için ilk kıble olan Mescid-i Aksa, İslam inancına göre Hazreti Muhammed'in Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geçişi ve ardından semaya yükselişinin ilk durağı olarak kabul edilir. Ayrıca, Mescid-i Aksa, Yahudiler için de büyük bir kutsallığa sahiptir. Tapınaklar bölgesi ve Süleyman Tapınağı, Yahudiler ile Müslümanlar arasında önemli bir çekişme noktasıdır.

Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde?

MESCİD-İ AKSA HANGİ ŞEHİRDE?

Mescid-i Aksa, Kudüs şehrinde bulunmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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