Show TV'nin O3Medya tarafından yapılan Sandık Kokusu dizisi, finale adım adım yaklaşıyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizi, final öncesi bir dizi ayrılık yaşayacağı iddia ediliyor. Meriç Aral hamile mi? Sandık Kokusu Irmak Meriç Aral diziden neden ayrılıyor?

SANDIK KOKUSU IRMAK MERİÇ ARAL DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Popüler dizi Sandık Kokusu'nda Irmak karakterini canlandıran Meriç Aral ve Kıvanç karakterini canlandıran Serkay Tütüncü'nün diziden ayrılacağı bildirildi.

Meriç Aral'ın hamile olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

MeriçAral ve Tütüncü, final öncesi hem ekibe hem de dizinin hayranlarına veda edeceği yönünde iddialar ileri sürüldü.