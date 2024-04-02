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Memnu Hakların İadesi ne demek?

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Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Memnu Hakların İadesi ifadesi ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Memnu Hakların İadesi anlamı ne? Memnu Hakların İadesi ne demek?

MEMNU HAKLARIN İADESİ NE DEMEK?

Cezası infaz edilen hükümlü yasaklanmış hakların geri verilmesi talebinde bulunabilir. Memnu hakların iadesi için ikinci şart, cezasının infazından itibaren 3 yıllık bir sürenin geçmiş olmasıdır. Cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmemişse yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilemeyecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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