Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı ise Mehmet Türkmen oldu. Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans mezunu bir emeklidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayıdır.