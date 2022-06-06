Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954'te Malatya Arapkir'de doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Fatma'dır. İş Adamı; Vefa Lisesi'ni bitirdi. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. 19, 20 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 52. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 22. Dönem'de Küba Dostluk Grubu Üyesi ve 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Sevigen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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