Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli?
Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Mehmet Sarıcan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Sarıcan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET SARICAN KİMDİR?
Mehmet Sarıcan Konya - Hüyük Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan gelir uzmanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.