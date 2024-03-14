Mehmet Salih Konya kimdir? CHP Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Konya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı ise Mehmet Salih Konya. Mehmet Salih Konya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET SALİH KONYA KİMDİR?

Mehmet Salih Konya, 1979 yılında Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sarayköy'de tamamlayan Konya, babasının mesleği olan inşaat ustalığıyla yaşamını sürdürmüştür. Uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten sonra, toprağa duyduğu ilgiyle çiftçilik yapmaya başlamıştır.

1997 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Mehmet Salih Konya, parti içinde çeşitli görevler üstlenmiş ve 11 Ocak 2020 tarihinde yapılan seçimlerde partisinin Sarayköy İlçe Başkanı seçilmiştir. Sarayköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyunu alarak başarılı bir performans sergilemiştir.

Görevini başarıyla tamamlayan Konya, Sarayköy Belediye Başkanlığı için çalışmalara başlamıştır. Evli olan ve iki çocuk babası olan Mehmet Salih Konya, Sarayköy'ün siyasi ve toplumsal hayatında aktif bir rol oynamaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.