Üye Girişi
Haberler

Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Çine Belediye Başkan adayı Mehmet Kıvrak'ın kim olduğu merak konusu oldu. Kıvrak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgi araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Çine Belediye Başkan adayı ise Mehmet Kıvrak. Mehmet Kıvrak kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET KIVRAK KİMDİR?

Mehmet Kıvrak, 30 Nisan 1968 tarihinde Çine ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çine'de tamamlayan Kıvrak, daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak Çine'de devam etmiştir. Siyasete adımını 2002 yılında atan Kıvrak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca, il ve ilçe delegeliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren CHP Çine Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Spor ve dernek faaliyetlerinde de aktif olan Mehmet Kıvrak, Çine Tarım Sanayi Spor Kulübü Başkanlığı ve Çine Madranspor Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesidir. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefatının ardından yapılan belediye meclis toplantısında başkanlık için yapılan seçimi kazanarak Çine Belediyesi'nin yeni başkanı olmuştur. Mehmet Kıvrak, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli? Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title