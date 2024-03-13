Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Çine Belediye Başkan adayı ise Mehmet Kıvrak. Mehmet Kıvrak kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET KIVRAK KİMDİR?

Mehmet Kıvrak, 30 Nisan 1968 tarihinde Çine ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çine'de tamamlayan Kıvrak, daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak Çine'de devam etmiştir. Siyasete adımını 2002 yılında atan Kıvrak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca, il ve ilçe delegeliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren CHP Çine Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Spor ve dernek faaliyetlerinde de aktif olan Mehmet Kıvrak, Çine Tarım Sanayi Spor Kulübü Başkanlığı ve Çine Madranspor Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesidir. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefatının ardından yapılan belediye meclis toplantısında başkanlık için yapılan seçimi kazanarak Çine Belediyesi'nin yeni başkanı olmuştur. Mehmet Kıvrak, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.