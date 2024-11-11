Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Peki, İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
MEHMET ALİ ERBİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.
BAKAN YILŞMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorularına cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var, yasadışı bahis iddiasıyla ilgili. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır" ifadelerini kullandı.