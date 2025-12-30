Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla ilglili inceleme sürüyor.

Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, fenomen Taner Çağlı ve Mustafa Karataş 27 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamaktan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken, Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

"MEHMET AKİF'İ İKİ KADINLA YATAKTA GÖRDÜM, SABAH GELİP YATAĞIMA ATLADILAR"

Sabah'ta yer alan habere göre; sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'ın ifadesi ortaya çıktı. Çağlı, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim. Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar. Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.

"AKİF VE İKİ KIZI TEKNEDEN KOVDUM"

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım. Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir. Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.