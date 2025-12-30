Haberler

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni itiraf: İki kadınla yatak gördüm, sabah gelip yatağıma atladılar

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı. Taner Çağlı programında övdüğü "İyi aile çocuğu" diye övdüğü Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Çağlı, "Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sabah gelip yatağıma atladılar" ifadelerini kullandı.

  • Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'u iki kadınla yatakta gördüğünü ve sabah iki kadının yatağına atladığını belirtti.
  • Taner Çağlı, Mehmet Akif Ersoy ve iki kadını tekneden kovduğunu ifade etti.
  • Taner Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'un getirdiği iki kişinin beyanlarını kabul etmediğini ve onları yanlış hatırlıyor olabileceklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla ilglili inceleme sürüyor.

Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, fenomen Taner Çağlı ve Mustafa Karataş 27 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamaktan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken, Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

"MEHMET AKİF'İ İKİ KADINLA YATAKTA GÖRDÜM, SABAH GELİP YATAĞIMA ATLADILAR"

Sabah'ta yer alan habere göre; sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'ın ifadesi ortaya çıktı. Çağlı, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim. Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar. Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.

"AKİF VE İKİ KIZI TEKNEDEN KOVDUM"

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım. Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir. Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.

Haber Yorumlarızargana:

Mehmet Akif in babası bu Şii leri öven adam değil mi kızılbaş mı değilmi bilmem ama sünni düşmanı olduğu kesin

Haber Yorumlarıvatandaş:

yasa çıkarıp topunu asacaksın

Haber YorumlarıMurat:

Bir insan kendini neden ihbar ederki

Haber Yorumlarıdr_ersin:

Ben iki değil 12 kadınla yatakta gördüm, üstelik sonradan uyuşturucu içtiler.Yetmezmiş gibi üstüne alkol de aldılar.Daha sonra kadınları bırakıp erkeklerle birlikte olmaya başladı.

