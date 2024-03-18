Mehmet Acarbaş kimdir? CHP Kayseri Yahyalı Belediye Başkan Adayı Mehmet Acarbaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Yahyalı Belediye Başkan adayı ise Mehmet Acarbaş. Mehmet Acarbaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ACARBAŞ KİMDİR?

1955 yılında Yahyalı'da doğan Mehmet Acarbaş, öğretmenlik kariyerine adım attıktan sonra siyasi alanda da aktif bir rol üstlendi. 1974 yılında Kırşehir Öğretmen Lisesi'nden öğretmen olarak mezun olduktan sonra Yahyalı Yatılı Bölge Okulu'nda kurucu müdür olarak görev aldı.

Siyasi kariyerine Demokratik Sol Parti içerisinde aktif olarak devam eden Acarbaş, 2006-2009 yılları arasında parti ilçe başkanlığı görevini üstlendi. Aynı partiden 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olarak da görev aldı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.