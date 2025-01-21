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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?
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Popüler dizi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşamki bölümü yayınlanmayacak. Dizi severler, bu durum karşısında merak içinde. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? İşte detaylar!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu, dizinin tutkunları tarafından aratılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? Detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU?

Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.' açıklamasında bulundu.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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