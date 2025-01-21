Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu, dizinin tutkunları tarafından aratılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? Detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU?

Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.' açıklamasında bulundu.