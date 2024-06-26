Üye Girişi
Haberler

MEB 2024 Öğretmen Seminerleri Ne Zaman Başlıyor ve Kaç Gün Sürecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor? Öğretmen seminerleri ne kadar sürüyor? MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Öğretmen seminerleri yerleri ve saatleri belirlendi mi gündemde merak edilen sorulardan. Peki Öğretmen Seminerleri kaç gün sürecek?

Öğretmen Seminerleri ne zaman? 2024 MEB Öğretmen Seminerleri kaç gün sürüyor? Öğretmen seminerleri kaç saat sürüyor ve ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. Peki MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde…

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftaları arası öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasıKurban Bayramına denk geldiği için il dışına çıkan öğretmenlere kolaylık sağlandı. İdari tatil sebebiyle program 5 gün uygulanacak ve öğretmen seminerleri 28 Haziran'da sona erecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Öğretmen seminerleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirilecek.

MEB 2024 Öğretmen Seminerleri Ne Zaman Başlıyor ve Kaç Gün Sürecek?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title