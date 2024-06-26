MEB 2024 Öğretmen Seminerleri Ne Zaman Başlıyor ve Kaç Gün Sürecek?

Öğretmen Seminerleri ne zaman? 2024 MEB Öğretmen Seminerleri kaç gün sürüyor? Öğretmen seminerleri kaç saat sürüyor ve ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. Peki MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde…

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftaları arası öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasıKurban Bayramına denk geldiği için il dışına çıkan öğretmenlere kolaylık sağlandı. İdari tatil sebebiyle program 5 gün uygulanacak ve öğretmen seminerleri 28 Haziran'da sona erecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Öğretmen seminerleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirilecek.