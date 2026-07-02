MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR
Kariyerindeki belirsizliğini koruyan futbolcu aşk hayatında da kaybetti. Mauro Icardi ve China Saurez ikilisinin ilişkilerinin bittiğini gazeteci Lattore canlı yayında bir televizyon programında açıkladı. Son zamanlarda ikili arasında çatışmaların giderek yükseldiği ilişkiyi ise China Suarez bitirdiği biliniyor.
Ünlü gazeteci Yanina Latorre, 'Sálvese Quien Pueda' programında yaptığı açıklamalarla günlerdir süren ayrılık dedikodularına son verdi ve ilişkinin bitiş nedenlerini detaylarıyla kamuoyuna duyurdu.
Lattore’in iddasına göre ünlü çiftin arasındaki gerilim giderek yükselmişti. Tahamül edilemeyecek noktaya geldiğinde ilişkiyi bitiren China Suarez oldu.
ICARDİ YIKILDI
Icardi’in ayrılıktan sonra altüst olduğunu belirten Lattore, Suarez’in sürecin kendisini tamemen bitirdiğini ve bitirme kararı aldığını dile getirdi. Henüz Mauro İcardi ve China Suarez den doğrulayıcı bir bilgi gelmesede tarafların sessizliği merak uyandırıyor.