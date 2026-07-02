Haberler

MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR

MAURO ICARDI VE CHİNA SUAREZ AYRILDILAR
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyerindeki belirsizliğini koruyan futbolcu aşk hayatında da kaybetti. Mauro Icardi ve China Saurez ikilisinin ilişkilerinin bittiğini gazeteci Lattore canlı yayında bir televizyon programında açıkladı. Son zamanlarda ikili arasında çatışmaların giderek yükseldiği ilişkiyi ise China Suarez bitirdiği biliniyor.

Ünlü gazeteci Yanina Latorre, 'Sálvese Quien Pueda' programında yaptığı açıklamalarla günlerdir süren ayrılık dedikodularına son verdi ve ilişkinin bitiş nedenlerini detaylarıyla kamuoyuna duyurdu.

Lattore’in iddasına göre ünlü çiftin arasındaki gerilim giderek yükselmişti. Tahamül edilemeyecek noktaya geldiğinde ilişkiyi bitiren China Suarez oldu.

ICARDİ YIKILDI

Icardi’in ayrılıktan sonra altüst olduğunu belirten Lattore, Suarez’in sürecin kendisini tamemen bitirdiğini ve bitirme kararı aldığını dile getirdi. Henüz Mauro İcardi ve China Suarez den doğrulayıcı bir bilgi gelmesede tarafların sessizliği merak uyandırıyor.

Kaynak: Haberler.com
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı

Anne ve oğlunu yedikleri peynir hastanelik etti
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın

Çocuk parkında iğrenç görüntü! Sarmaş dolaş 2 erkeği uyarınca...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti