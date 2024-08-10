MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Zübeyde kimdir? MasterChef 2024 Zübeyde kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ZÜBEYDE KİMDİR?

İstanbul Beylikdüzü'nden katılan 41 yaşındaki Zübeyde, 3 çocuk annesi bir aşçı. Yemek yapma tutkusu ve MasterChef Türkiye 2024'teki başarılı performansıyla tanınıyor.

6 yıl Erzurum'da kendi iş yerini işletti ve ardından İstanbul'a geldi. Aşçı olarak farklı kurumlarda çalıştı, zaman zaman evden yemekler de yaptı.