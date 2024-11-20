Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılar 150 Bin TL büyük ödülün sahibi olmak için yarışmacılar jüri üyelerine sundular. Masterchef'te büyük ödülü kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam 150 Bin TL değerinde büyük ödül oyunu oynandı. Büyük ödülün sahibi Erim oldu.

MASTERCHEF ERİM KİMDİR?

Erim Şanal, Erzincan kökenli olup İstanbul'dan yarışmaya katılım sağlamıştır. 23 yaşında ve bekar olan Şanal, mutfaktaki yeteneği ve yemek yapma konusundaki tutkusu sayesinde genç yaşında izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.