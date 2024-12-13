MasterChef Semih annesi Fatma Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacıların anneleri stüdyoya geldi. Bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan yarışmacılar, annelerinin stüdyoda olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadılar. Peki, MasterChef Semih annesi Fatma Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF SEMİH ANNESİ FATMA HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Semih'in annesi Fatma hanım, "Hastada olsam geldim. Babası yataktaydı hastaydı biz onu gönderdiğimizde. 10 gün sonra vefat etti." açıklamasında bulundu. Semih'in bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

MasterChef Semih annesi Fatma Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Fatma Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?

Aslen Mersinli ancak yarışmaya Maldivlerden katılıyor. Karadağ ve Dubai'de de çalışan Semihcan yurt dışı deneyimi ile tecrübe kazandı. Semihcan İşletme okurken 3. sınıfta bırakıp aşçılık eğitimi almaya başladı.