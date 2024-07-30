MasterChef Kaan kimdir? 2024 MasterChef Battal Kaan kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Kaan kimdir? MasterChef 2024 Kaan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR?

Battal Kaan Özdemir 36 yaşına, Antalya'da yaşayan Battal Kaan İstanbulludur. 20 senedir mutfaklarda çalışıyor. Farklı farklı ülkelerde çalışmıştır. Gürcistan'da açtığı restoran iflas etmiştir.