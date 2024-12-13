MasterChef Eda annesi Melek Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in yeni bölümünde annelerin sürpriz ziyareti yarışmacıları duygulandırdı. Stüdyoya gelen annelerini gören yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşarken, bazılarının gözleri doldu. Bu özel anlar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygusal anlara sürükledi. Peki, MasterChef Eda annesi Melek Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF EDA ANNESİ MELEK HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

MasterChef Eda annesi Melek Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. 13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Melek Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. Masterchef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.