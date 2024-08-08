MasterChef Crema Catalana tarifi! En güzel Crema Catalana tarifi! Crema Catalana tarifi nasıl yapılır? Crema Catalana için malzemeler!

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Crema Catalana aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Crema Catalana tarifi nasıl yapılır? Crema Catalana nedir? Crema Catalana nasıl yapılır, Crema Catalana yapılırken nelere dikkat edilir

CREMA CATALANA MALZEMELERİ

450 gr taze tam yağlı süt

4 yumurta sarısı

90 gr toz şeker

1 çubuk tarçın (1 çay kaşığı toz tarçınla değiştirebilirsiniz)

1 limonun kabuğu

1 tutam hindistan cevizi (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı mısır nişastası, mısır nişastası

karamelizasyon için birkaç yemek kaşığı esmer şeker

Öncelikle sütü tarçın ve kalın kesilmiş limon kabuğuyla kaynayana kadar ısıtın.

Daha sonra kaynadıktan sonra sütü süzün, baharatları ve kabuklarını çıkarın.

Sütü ateşe koyun ve kaynayana kadar ısıtın. Çırpılan yumurta sarılarını, son olarak mısır nişastasını ekleyeceğiniz şekerle birlikte 5 dakika yüzeye ekleyin.

Yumurta sarısı karışımını dökerken sütün yüzeyi deldiğini hemen göreceksiniz, krema kıvamına gelinceye kadar çırpma teli ile hafifçe karıştırın. 1 dakikadan az sürecektir.

Kaselere dökün. En az 4 saat buzdolabında soğumaya bırakın. Bütün gece bile harika.

Son olarak yüzeye esmer şekeri ekleyin. Meşaleyi yakın ve şekeri karamelize etmek için yüzeyi yakın. 5 dakika sürecek!