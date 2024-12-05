MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Büşra hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Büşra hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Büşra kim, kaç yaşına, nereli?

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 26 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak geçen sezon MasterChef 2022'de ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambakana kadroya giren 17. yarışmacı olmuştu.

MASTERCHEF BÜŞRA HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Büşra Zambak Masterchef'te daha önceden 6. sezonda yani 2022 yılındayarışmıştır. Büşra Zambak Masterchef 2022'yi 8. sırada tamamlamıştır.