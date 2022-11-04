MasterChef Burcu kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? MasterChef Burcu Önal Instagram hesabı!

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Burcu Önal kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burcu Önal nereli? MasterChef Burcu Önal Instagram hesabı! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Burcu Önal'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Burcu Önal kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burcu Önal nereli? MasterChef Burcu Önal Instagram hesabı!

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Burcu Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.