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MasterChef ana kadroya ilk kim girdi? MasterChef Zeynep Gültepe kimdir, ne iş yapıyor?

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MasterChef 2024 ana kadrosuna giren ilk isim Zeynep Gültepe oldu. Masterchef Zeynep kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef Zeynep ne iş yapıyor? Zeynep Gültepe kimdir?

Masterchef Zeynep kimdir? MasterChef 2024 yeni sezonu TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşuyor. Yeni sezonun ana kadroya giren ilk ismi Zeynep Gültepe oldu. Masterchef Zeynep kimdir? Zeynep Gültepe kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?

Sena Zeynep Gültepe, sahne adıyla Zeynep, 27 yaşında olup, 6 yıldır profesyonel aşçılık yapmaktadır. Son bir yıldır ise fırıncı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, bir kafede workshop düzenleyerek deneyimlerini paylaşmaktadır.

MasterChef ana kadroya ilk kim girdi? MasterChef Zeynep Gültepe kimdir, ne iş yapıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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