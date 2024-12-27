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MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?

MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
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MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gün daha geride kaldı. 26 Aralık Perşembe günü yapılan yarışmada 5. ceketin sahibi belli oldu. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, izleyenler de sonuçları merakla beklediler.

Masterchef Türkiye'nin 2024 sezonu finale doğru ilerlerken, heyecan dorukta! 26 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan 5. ceketi kim giydi? sorusu yanıt buldu. Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, son ceketi kazanan isim herkesin merak konusu oldu. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 5.CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de son ceketi jüri değerlendirmeleri sonucunda Erim'i eleyerek kazanan isim Semih oldu.

MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim giydi? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON 5'E KALAN İSİMLER

  1. Beyza
  2. Kerem
  3. Onur
  4. Eda
  5. Semih

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