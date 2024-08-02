MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

Masterchef 18. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde, 1 Ağustos MasterChef kazananı açıklandı. MasterChef Türkiye'nin heyecan dolu yolculuğunda yeni bir aşamaya gelindi ve ana kadroya katılan 18. yarışmacı belirlendi. MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024'ün ana kadrosuna katılan 18. isim Kaan oldu.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 2. tura kalan Kaan'ın hindi kullanarak yaptığı yemek şeflerden tam not aldı. Somer Sivrioğlu tebrik ederek "Sadece bu gecenin değil şu ana kadar finallerin en lezzetli yemeğini yaptın. Üst düzey bir tabaktı" derken yarışmacı da gözyaşlarına hakim olamadı.